الخلود يخسر تجربة لوتون تاون

خسر فريق الخلود الأول لكرة القدم ثالث مواجهاته التجريبية أمام فريق لوتون تاون الإنجليزي 0ـ2، ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، السبت.

ويستمر معسكر الفريق القصيمي، حتى الأربعاء المقبل، على أن يعود الجميع إلى الرياض، استعدادًا للدخول في المرحلة الأخيرة التي تسبق انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وخاض الخلود خلال المعسكر الخارجي مواجهتين تجريبيتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وانتهت بالتعادل 1ـ1، وبعدها خسر أمام ألباسيتي الإسباني 1ـ2، واختتم تجاربه أمام الفريق الإنجليزي.

وكان الخلود، أعلن الجمعة الماضي عن تعاقده محمد الرشيدي، لاعب الوسط، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وسبق هذه الصفقة، التعاقد مع الجناح الإسباني كوبا دا كوستا، والغيني سيدوبا سيسيه، لاعب الوسط، فيما تسعى إدارة النادي إلى إغلاق ملف التعاقدات الأجنبية، بالتعاقد مع حارس مرمى لتعويض رحيل الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني العائد إلى بلاده.

وأبقى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الفريق، من أجانب الموسم الماضي، المدافع السورينامي شاكيل بيناس، والمدافع الليتواني إدجاراس أوتكاس، والإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، والإسباني إيكر كورتاجارينا، لاعب الوسط، والمهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي. وتحت السن، يستمر الإنجليزي آدم بيري، لاعب الوسط، والمدافع الغيني منصور كمارا.