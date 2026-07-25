القادسية يستعيد كينونيس في الخبر

يلتحق الدولي المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، بالتدريبات الجماعية في الخبر، بعد انتهاء المعسكر الخارجي للنادي الشرقي في مدينة جيرونا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإيرلندي براندن رودجرز، مدرب القادسية، فضّل أن يكون انضمام هداف دوري روشن السعودي الموسم الماضي في الخبر، بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي ينتهي الأحد.

وشارك المهاجم المكسيكي مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، وسجل أربعة أهداف أمام جنوب إفريقيا والتشيك والإكوادور وإنجلترا.

ووصل مع المنتخب المكسيكي إلى دور الـ 16، قبل أن تغادر عقب خسارتها من إنجلترا 2ـ3.

وكشف المصدر عن أن النادي الشرقي سيخوض مواجهتين تجريبين في الخبر قبل لقاء الشباب بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي، 13 أغسطس المقبل.



من جانبه، يختتم القادسية معسكره الخارجي، الأحد، بمواجهته التجريبية الثالثة أمام ليفانتي الإسباني، بعد أن تعادل في مباراتي جيرونا، وريال أوفييدو، سلبًا.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.