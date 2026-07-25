الأحد.. بنزيما يستعرض في المونديال

يتواجه الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومواطنه «AmineMaTue» صانع المحتوى، في مباراة استعراضية للعبة «إي أيه إف سي»، ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الأحد، ويقودان فرقًا تضم صانعي المحتوى Bruce وBrak.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، تجمع هذه المباراة الاستعراضية الخاصة اثنين من أبرز النجوم الفرنسيين، تركا بصمتهما في حياة أجيال مختلفة من الجماهير، من خلال كرة القدم، والترفيه الرقمي.

وتنظم المباراة الاستعراضية السنوية العام الجاري في باريس العاصمة الفرنسية، ويحضرها على المسرح مباشرةً آلاف المشجعين والحضور، إلى جانب المتابعين عبر الإنترنت في أنحاء العالم كافة.

ويتولى التعليق عليها الأرجنتيني عمر دا فونسيكا، لاعب كرة القدم السابق، والمعلق الشهير، ويقدمها الفرنسي Loupiote، أسطورة الرياضات الإلكترونية.

ويخوض بنزيما المواجهة إلى جانب بروس جانيك «Bruce»، فيما يتحد محمد أمين محمود، المعروف بلقب «AmineMaTue»، صانع المحتوى، مع الستريمر «Brak»، في رمزيةٍ واضحة للتقارب المتزايد بين كرة القدم، والألعاب الإلكترونية وثقافة صنّاع المحتوى.

ومع استضافة باريس للبطولة في توسّعها الدولي الأول، توفر العاصمة الفرنسية منصة جديدة لتجسيد هذه الرؤية، إذ يتلاقى على أرضها اثنان من أبرز الوجوه الفرنسية في واحدة من أهم فعاليات البطولة.

ومع دخولها عامها الثالث، أصبحت المباراة الاستعراضية إحدى أبرز الفعاليات التي تميز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لما تمثله من جسر يربط بين عالم كرة القدم، والرياضات الإلكترونية، وسبق وأن نُظم لقاء بين البرازيلي نيمار جونيور، ومساعد الدوسري، من فريق فالكونز عام 2024، وبعدها الثنائي البرازيلي رونالدو نازاريو، وكاكا في نسخة 2025.

ويُعد بنزيما أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ فرنسا، بعدما تُوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وأحرز خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ورسخ «AmineMaTue» مكانته أحد أكثر صنّاع المحتوى تأثيرًا في فرنسا، بعدما نجح في بناء مجتمع رقمي يضم ملايين المتابعين من خلال البث المباشر، ومحتوى كرة القدم، إلى جانب مشاركته في الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

من جانبه، يدخل Bruce المواجهة بسجلٍ رياضي حافل، فهو أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ ألعاب كرة القدم التنافسية، ويعتلي قائمة أبرز صناع المحتوى للعبة «إي أيه إف سي» في فرنسا، بينما أثبت Brak مكانته ضمن أبرز صناع المحتوى والمذيعين المتخصصين في اللعبة داخل فرنسا على مدار أكثر من عقد من الزمن.

وتشكل هذه المباراة الاستعراضية محطة جديدة في العلاقة بين بنزيما، ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، إذ يشغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، منصب السفير العالمي للمؤسسة.

وتُنظم المباراة الاستعراضية للعبة «إي أيه إف سي» ضمن فعاليات أسبوع كرة القدم في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بالتزامن مع بطولة العالم «إي أيه إف سي برو» التي يتنافس فيها نخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية من 6 يوليو الجاري، وحتى 23 أغسطس، الحدث الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وتستقطب البطولة أكثر من 2.000 لاعب، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب العالمية، للفوز بحصة من إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 75 مليون دولار.