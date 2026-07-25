إبسويتش يضم مايدا

أعلن نادي إبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعاقده ​مع الياباني دايزن مايدا، مهاجمًا جديدًا للفريق الأول، قادمًا من سيلتيك بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام.

وقال مايدا في بيان صحافي، بثّه موقع النادي: «لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الحلم مع هذا النادي، استمتعت بجميع المحادثات ⁠مع الإدارة وجعلوني ‌أشعر بالترحاب ‌الشديد».

وأضاف الوافد الجديد: «سيكون هدفي دائمًا القتال ​بقوة وتسجيل الأهداف ‌وصناعة الفرص لزملائي، وسأركض دائمًا، وأقدم ‌كل ما لدي».

وكشفت وسائل إعلام ​بريطانية عن أن ⁠قيمة الصفقة ​بلغت ⁠13.3 مليون دولار.

وأصبح مايدا، الذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم 2026، في أمريكا الشمالية، أول لاعب ياباني ينضم ‌إلى إبسويتش.

وسجل مايدا، صاحب الـ28 عامًا، خمسة أهداف في 30 مباراة مع منتخب اليابان، من بينها هدف في التعادل ‌1ـ1 مع السويد، بدور المجموعات في كأس العالم 2026.

وأحرز اللاعب الياباني ⁠79 ⁠هدفًا في 212 مباراة مع سيلتيك، وأسهم في تتويج بطل إسكتلندا بخمسة ألقاب للدوري، وخمس كؤوس محلية.

وينضم مايدا إلى تشكيلة المدرب جاري أونيل، قبل انطلاق موسم 2026ـ2027 بالدوري الممتاز، ليكون خامس صفقات إبسويتش في فترة الانتقالات الجارية.

ويستهل إبسويتش مشواره في الدوري بمواجهة ​سندرلاند، ​22 أغسطس المقبل.