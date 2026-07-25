أبها يجدد مع بوريتش.. ويترقب الاعتماد

تنتظر إدارة نادي أبها موافقة لجنة الرقابة المالية، التابعة لرابطة الدوري السعودي، لاعتماد عقد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجديده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ولم تعلن إدارة النادي الجنوب، حتى تاريخه، عن تجديد عقد بوريتش، الذي سبق أن قاد الفريق للصعود إلى دوري روشن السعودي، بعد تتويجه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الموسم الماضي.

من جانبه، أكد المصدر ذاته أن لاعبًا من الجنسية الفرنسية، في مركز الجناح، سيلتحق بمعسكر الفريق في سلوفينيا، خلال اليومين المقلبين، للخضوع إلى تجربة ميدانية، قبل التوقيع الرسمي معه.

وكان الفريق الأبهاوي خسر تجربة العلا التجريبية «المغلقة» الجمعة الماضي 1ـ2، ضمن معسكره الخارجي، وأمام الشارقة الإماراتي 1ـ2، على أن يعلن اسم الفريق الثالث الذي سيخوض ضده آخر تجاربه ضمن المعسكر، قبل العودة إلى السعودية.

ومن المنتظر أن يخوض أبها مواجهة تجريبية أمام الأهلي في جدة، 6 أغسطس المقبل، بعد عودة الفريقين من أوروبا.