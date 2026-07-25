السومة يتقدم 10 خارج أسوار الحزم

ودعت إدارة نادي الحزم 10 لاعبين مثلوا الفريق الأول لكرة القدم الموسم الماضي في دوري روشن السعودي، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي في منصة «إكس» السبت.

وتقدم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، قائمة الأسماء المغادرة من النادي القصيمي، إضافة إلى البرتغالي فابيو ماتينيز، والجنوب إفريقي إلياس موكوانا، والفرنسي لورينتز روزييه، والإسباني ميجيل كارفاليو، والمغربي عبد المنعم بو طويل، وعبد الهادي الحراجين، وعبد الرحمن الخيبري، وعبد الله العمار، ويوسف المزيريب.

ويستعد الحزم للموسم الجديد في معسكر خارجي بمدينة طبرقة التونسية، تحت قيادة المدرب التونسي جلال قادري، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وأنهى الحزم الموسم الماضي بالمركز التاسع في سلم الترتيب بدوري روشن السعودي، برصيد 42 نقطة من 11 انتصارًا وتسعة تعادلات، و13 خسارة، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 16 بعد خسارته 1ـ3 من القادسية.