الأهلي.. شواطئ لشبونة تجهز أبوالشامات

أظهرت فحوص أشعة خضع لها صالح أبوالشامات، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال تجريبية فيتوريا جيماريش البرتغالي، الجمعة، لن تعقيه عن التدريبات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن أبوالشامات سيجري، السبت، تدريبات على شواطئ مدينة لشبونة مقر معسكر الفريق في البرتغال، على أن يعود من جديد لأداء التدريبات برفقة المجموعة.

وكان أبوالشامات قد غادر أرضية الملعب في منتصف الشوط الثاني على نقالة طبية بعد الإصابة التي تعرض لها إثر احتكاك مع أحد لاعبي فيتوريا جيماريش.

وخسر فريق الأهلي، الجمعة، تجربته الرابعة في معسكره الأوروبي أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي 1ـ3.

وكان الأهلي تعادل 2ـ2 مع ريو آفي في تجربته الثالثة بعد أن خسر أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، في ثاني مبارياته التجريبية في النمسا.

واكتسح القطب الجداوي بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 في التجريبية الأولى.

وتمتد تحضيرات الأهلي في البرتغال حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات بقي منها مباراتان أمام بورتيمونينسي، وفولهام، على أن تُلعب المواجهتان في 28 من الشهر ذاته.