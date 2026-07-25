الاتحاد.. الرباط الصليبي يداهم الغامدي

أعلن نادي الاتحاد، السبت، عن إصابة حامد الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وكشف النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن أن الغامدي تعرض للإصابة خلال المواجهة التجريبية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي التي انتهت بفوز «النمور» 3ـ2 ضمن معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتشكل إصابة الغامدي ضربة قوية للاتحاد قبل الموسم الجديد، الذي يفتتحه بلقاء الجزيرة الإماراتي في 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا أن الفريق سيفقد جهود لاعب آخر مع انطلاق الموسم بداعي الإصابة أيضًا، وهو أحمد شراحيلي، الذي خضع إلى عملية جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر.

وارتدى الغامدي قميص الاتحاد موسمًا ونصف الموسم، بصيغة الإعارة من نادي الاتفاق، قبل أن ينتقل اللاعب بشكل نهائي إلى النادي الجداوي في صيف 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2030.

وخلال مسيرته مع الاتحاد، خاض الغامدي 34 مباراة، وأحرز هدفًا، وصنع مثله، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصاءات.

وفي الموسم الماضي، خاض الغامدي 11 مباراة في مختلف المسابقات دون أي مساهمة تهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.