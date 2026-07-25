فاسيلي ينطلق مع الدرعية

شارك البوسني نيكولا فاسيلي، حارس مرمى فريق الدرعية الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، السبت، بعد يوم من التحاقه بالمعسكر الإعدادي في السويد استعدادًا للموسم الجديد.

وانضم فاسيلي «30 عامًا» إلى الدرعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من نادي سانت باولي الألماني.

وخاض فاسيلي كامل الحصة التدريبية التي أجراها الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو لاج.

ويختتم الدرعية معسكره في السويد، السبت، بعد أن لعب لقاءين تجريبيين أمام تريليبورج السويدي «4-1» وإف إيه 2000 الدنماركي «2-0»، ومن ثم يغادر إلى إسبانيا لبدء مرحلة أخرى من التحضيرات تستمر حتى الثاني من اغسطس المقبل، وتخللها مباراتين تجريبيتين أمام الريان القطري والعين الإماراتي، ومن ثم يختتم الاستعدادات بمرحلة أخيرة على ملعبه تتضمن مواجهة تجريبية أمام الخلود في 8 من الشهر المقبل.

ويفتتح الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي مشوار الموسم الجديد في 13 أغسطس المقبل عندما يستقبل ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.