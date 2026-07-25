تدريب على الرمال

خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية على رمال شواطئ مدينة لشبونة، السبت، ضمن برنامج تحضيراته خلال معسكره الجاري في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)