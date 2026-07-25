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تدريب على الرمال

2026.07.25 | 08:10 pm
خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية على رمال شواطئ مدينة لشبونة، السبت، ضمن برنامج تحضيراته خلال معسكره الجاري في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تدريب على الرمال

تدريب على الرمال

تدريب على الرمال

تدريب على الرمال

تدريب على الرمال

تدريب على الرمال