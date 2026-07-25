طواف فرنسا.. بوجاتشار يحسم الخامسة

حسم السلوفيني تادي بوجاتشار عمليًا فوزه بلقب خامس في طواف فرنسا للدراجات، معادلًا رقمًا قياسيًا، فيما أحرز الإكوادوري ريتشارد كاراباس المرحلة الـ 20 في ألب دويز.

ومع ترجيح أن تكون المرحلة الـ 21 والأخيرة من النسخة الـ113 للطواف، الأحد، مجرد موكب احتفالي معتاد في شوارع باريس، العاصمة الفرنسية، لن يحتاج بوجاتشار سوى إلى عبور خط النهاية للتتويج بلقبه الخامس في سبعة أعوام.

وينضم السلوفيني البالغ 27 عامًا إلى أساطير رياضة الدراجات جاك أنكيتيل، البلجيكي إيدي ميركس، برنار إينو والإسباني ميجيل إندوراين، بوصفهم الدراجين الوحيدين الذين فازوا بأقوى سباقات هذه الرياضة خمس مرات، لكن بوجاتشار سيكون الأصغر سنّا بينهم الذي يحقق هذا الإنجاز.

وعبَر السلوفيني خط النهاية، السبت، في المركز الرابع، متشابك الأذرع مع المكسيكي إيساك ديل تورو، زميله في الفريق، الذي فعل ما يكفي لضمان المركز الثالث في الترتيب العام، والفوز بالقميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب، متقدمًا على الموهبة الفرنسية بول سيكساس.

ويتقدم بوجاتشار بفارق 6 دقائق، و26 ثانية قبل المرحلة الختامية الأحد، فيما يحتل ديل تورو، المركز الثالث بفارق 9 دقائق و42 ثانية.