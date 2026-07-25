الماجد يودع النصراويين: لن أنسى الدوري الأصعب

ودع عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، السبت، مشجعي ناديه، معلنًا عدم رغبته بالاستمرار في منصبه بعد انتهاء الفترة النظامية بسبب ظروفه العملية وذلك عبر تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

وكتب الماجد: «إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عُشاقًا لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم. اليوم، أترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية، وعدم رغبتي بالاستمرار في فترة التمديد التلقائي لنظام الشركات، لظروفي العملية، عشت فترة سأحمل ذكرياتها التي لا تُنسى، ولحظاتها الخالدة وتحدياتها المعلنة والخفية، تُوّجت في نهايتها بتحقيق الدوري الأصعب».

وأضاف الماجد: «الشكر لله أولًا وآخرًا، ثم لكم أنتم جمهور الوفاء، الذي صبر فظفر. أشكر زملائي في مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس على جهودهم خلال فترة كانت مليئة بقصص الوفاء والانتماء. أعود للمدرج الأصفر كما كنت، أمّا الأصوات التي أملكها لترشيح الإدارة القادمة، فستكون مُلكًا لجمهور النصر، وسأدعم أي مرشح ترون أنه خيارًا مثاليًا للنادي، والأكيد بأنني الداعم الأول لكل من سيخدم الكيان النصراوي».

وترأس الماجد مجلس إدارة شركة نادي النصر في أكتوبر 2024، وجدد في يوليو الماضي فترته بعد ترشحه وحيدًا للمنصب.