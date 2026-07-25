كومو يمنع لاعبيه الصغار من الكرات الرأسية

حظر نادي كومو الإيطالي الكرات الرأسية غير الضرورية، على لاعبي مركز التكوين، الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام، في مشروع يهدف إلى حمايتهم من الارتجاج الدماغي.

وأسهم الفرنسي رافايل فاران، بطل العالم 2018 عضو مجلس إدارة النادي، في إعداد هذا المشروع والذي كشف من قبل لصحيفة «ليكيب» عن حالات الارتجاج الدماغي التي تعرض لها خلال مسيرته، ودعا إلى تحسين الرعاية والوقاية.

وقال فاران النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد المعتزل منذ 2024 بعد تجربة قصيرة مع كومو، على الموقع الإلكتروني للنادي السبت: «تحدثت مرارًا عن ضرورة التعامل بجدية مع الضربات على الرأس في كرة القدم، وعن الواجب المطلق المتمثل في حماية أطفالنا».

وأضاف: «بالنسبة للاعبين الشبان، فإن أفضل مقاربة تقوم على قواعد واضحة، وتأطير جيد، وفهم سليم، وثقافة تجعل الرفاهية والسلامة فوق كل اعتبار».

وأردف: «هذا النهج يحد من الاحتكاكات غير الضرورية منذ سن مبكرة جدًا، عندما يكون الدماغ لا يزال في طور النمو، ثم يعلّم هذه التقنية بشكل صحيح، خطوة بخطوة، مع التحكم المناسب».

ويتضمن البرنامج المعتمد حظر الضربات الرأسية في التدريبات والمباريات مع تنفيذ الرميات الجانبية والركنيات على الأرض للفئات دون العاشرة من العمر. وتُطبّق القيود نفسها على فئة أقل من 11 عامًا، على أن يتم تعريفهم بلعب الكرات الرأسية في نهاية الموسم باستخدام كرة مطاطية خفيفة.

أما الفئات العمرية الأكبر فسيتم تعويدها تدريجيًا على اللعب الهوائي، مع تحديد عدد الضربات الرأسية المسموح بها في كل حصة تدريبية، إلى جانب تجنب استخدام كرات منفوخة بشكل مفرط.

وأمام المخاوف المتزايدة المرتبطة بتداعيات اللعب الهوائي المتكرر وحالات الارتجاج، اتخذت بعض الدول وبعض الرياضات مثل الركبي وكرة القدم وكرة اليد وغيرها، إجراءات بهذا الشأن.

وحظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الضربات الرأسية للفئات العمرية من أقل من 6 إلى أقل من 9 أعوام، مع السماح بها بشكل محدود بين فئتي تحت 10 وتحت 13، وإجازتها بالكامل اعتبارًا من فئة تحت 14.

كما ألغت إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا اللعب بالرأس خلال تدريبات الفرق التي تضم لاعبين دون 12 عامًا.

وفي الأعوام الأخيرة، وتقدم لاعبون محترفون سابقون وعائلات سبعة لاعبين آخرين متوفين حاليًا دعاوى قضائية ضد عدد من الهيئات المشرفة على كرة القدم البريطانية، متهمين إياها بأنها كانت «على دراية تامة دائمًا» بمخاطر الارتجاجات والإصابات الدماغية التي كان اللاعبون معرضين لها، من دون أن تتخذ التدابير اللازمة.