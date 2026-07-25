بعد 17 عاما.. حجازي يعلق الحذاء

أعلن المصري أحمد حجازي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم سابقًا، السبت، رسميًا اعتزاله كرة القدم في عمر الـ35 بعد مسيرة احترافية استمرت 17 عامًا تنقل خلالها بين أندية محلية وأوروبية وسعودية.

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»: «اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب، وليس اعتزال شغفي وحبي لها».

وأضاف المدافع الدولي السابق: «شكرًا لكرة القدم على كل لحظة وكل تحد، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي».

وألمح حجازي إلى أنه سيعود إلى كرة القدم عبر بوابة أخرى دون أن يكشف عن أنها ستكون من خلال التدريب أو العمل الإداري، وأوضح في هذا الصدد: «رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة بالشغف نفسه والطموح والإصرار».

وتدرج حجازي في الفئات السنية بنادي الإسماعيلي حتى تم ترقيته إلى الفريق الأول عام 2009، وبعدها انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي، وأمضى معه أربعة مواسم بدءًا من 2012، ومن ثم أعير إلى بيروجيا الإيطالي، وعاد مجددًا إلى بلاده عام 2015 للانضمام إلى الأهلي واستمر معه موسمين، وبعدها خاض تجربة إعارة قصيرة مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي تعاقد بشكل نهائي، لكن رحلته في الملاعب الإنجليزية انتهت في أكتوبر 2020 حينما تمت إعارته إلى نادي الاتحاد السعودي، ومنها بدأ مسيرة جديدة مع «النمور» استمرت أربعة مواسم حفلت بإنجاز تحقيق ثنائية الدوري وكأس السوبر السعودي موسم 2022-2023 ، وبعد نهاية عقده انتقل إلى نيوم في يوليو 2024، وكان من أبرز الأسماء التي أسهمت في صعوده إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يرحل عن صفوفه مطلع يوليو الجاري بعد نهاية عقده.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل حجازي منتخبات بلاده السنية، وصولًا إلى المنتخب الأول، وخاض 88 مباراة بقميص «الفراعنة» منها ثلاث مواجهات في مونديال روسيا 2018.