آسيان.. تايلاند تضرب لاوس بخماسية.. وماليزيا تلفت من ميانمار

استهل المنتخب التايلاندي الأول لكرة القدم مشواره في المجموعة الثانية ببطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» السبت بخماسية نظيفة في شباك لاوس، فيما قلبت ماليزيا تأخرها إلى فوز 2-1 على مضيفتها ميانمار.

وفي المباراة الأولى منح تيراساك بويفيماي التقدم للضيوف برأسية «11» قبل أن يضاعف كاكانا خاميوك النتيجة بعد مرور 16 دقيقة عندما سدد الكرة في الزاوية السفلى للشباك.

وتعرض فيتدافان سومسانيد لاعب لاوس للطرد قرب نهاية الشوط الأول بعدما عرقل يوتساكون بورافا، قبل أن يسجل المهاجم البالغ عمره 21 عامًا ثالث أهداف تايلاند بعد أربع دقائق من بداية الحصة الثانية بتسديدة قوية في سقف الشباك.

وسجل القائد ساراش يوين الهدف الرابع «52»، ثم أضاف كاكانا هدفه الشخصي الثاني بعد ذلك بسبع دقائق.

وفي المباراة الثانية وضع ميات كاونج خانت ميانمار في المقدمة في الدقيقة 10 عندما لعب الكرة من فوق الحارس الماليزي أزري جاني، لكن باولو خوسيه لاعب الوسط أدرك التعادل من مسافة قريبة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل المهاجم المولود في البرازيل هدف الفوز من ركلة جزاء بعدها بسبع دقائق، عقب تعرض محمدو سوماريه للعرقلة داخل المنطقة من قِبل ناندا كياو قائد ميانمار.