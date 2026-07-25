هاميلتون يتراجع 3 مراكز في جائزة هنغاريا

عوقب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي كان قد حجز مبدئيًا المركز الثاني على خط انطلاق جائزة هنغاريا الكبرى ضمن بطولة العالم «فورمولا1» المقررة الأحد، بالتراجع ثلاثة مراكز على الخط السبت بسبب إعاقته الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين.

وكان بطل العالم سبع مرات قد خسر المركز الأول على خط الانطلاق لصالح مواطنه لاندو نوريس سائق ماكلارين بفارق 12 جزءًا من الألف من الثانية فقط، قبل أن يفرض عليه المراقبون العقوبة بعد أقل من ساعتين على نهاية التجارب التأهيلية.

وفي المنعطف الأول، وجد هاميلتون نفسه على خط سير بياستري الذي كان قد بدأ لفة سريعة، ما أجبر السائق الأسترالي على إلغاء محاولته.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «أُبلغت حرفيًا عندما كان خلفي مباشرة، ولم يكن لدي أي فكرة أنه كان قادمًا بهذه السرعة. من الواضح أن الأمر لم يكن متعمدًا».

ورغم هذه التوضيحات، فُرضت العقوبة على هاميلتون الذي سيتراجع إلى المركز الخامس على خط الانطلاق، خلف بياستري مباشرة.

وبذلك سيرافق شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري، البريطاني لاندو نوريس في الصف الأول، فيما يتقدم الإيطالي كيمي أنتونيلي «مرسيدس»، متصدر بطولة العالم، إلى المركز الثالث على خط الانطلاق.