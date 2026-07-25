نعم المهمة الأساسية لرئيس اتحاد القدم وغيره من الاتحادات والأندية الرياضية بحسب أنظمتها الأساسية في تمثيل الجهة الرياضية كونه المسؤول الأول عنها، والإشراف على جدول أعمال وتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات الصادرة عنهما وتعزيز علاقاتها مع الأعضاء والأندية والجهات الحكومية والاتحادات والمنظمات الرياضية والتوقيع على أوامر الصرف والاتفاقيات وفق مصفوفة الصلاحيات واللوائح الداخلية، ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة مع ممارسة صلاحياته التصويتية والإدارية وفق النظام، وبالتالي بدون الإصلاح الجذري لمنظومة الإدارة الرياضية التي تبدأ من الجماهير بالأندية ومنها جمعياتها العمومية والتي تصل بنا إلى مجالس إدارات الأندية التي تتحكم في ترشيح أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، ومنها إلى مجلس الإدارة ورئيسه وذلك من خلال قواعد قانونية وحوكمة ونزاهة واستقلالية مالية وإدارية وقانونية ستظل الحالة الإدارية القانونية كما هي ولن يفلح تغيير رئيس محل رئيس فهو ترسيخ للواقع السيئ للإدارة الرياضية على مستوى الأندية والاتحادات والطلب والتوقع من الرئيس الجديد بخلاف صلاحيات توزيع الابتسامات والهدايا التذكارية مع أدوار شرفية بحتة يعتبر ترسيخًا لواقعنا السيئ إداريًا وقانونيًا لأنه حقيقة لا يملك عصا سحرية، وأي إجراء سيقوم به خارج صلاحياته النظامية مخالفة يحاسب عليها مع مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وفق قانون الرياضة الجديد والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

الرئيس الجديد لن يخترع لاعبين ولا مدربين ولا طواقم فنية ولن يطور أعمال اللجان، هو فقط لتوزيع الابتسامات.