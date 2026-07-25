أمريكا تعفي ميسي من استعراض «كل النجوم»

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، لن يكون ملزمًا بالمشاركة في مباراة «كل النجوم»، الأسبوع المقبل، بعد تمثيله منتخب بلاده في مونديال 2026.

وكان ميسي عوقب العام الماضي بالإيقاف مباراةً واحدةً لغيابه عن المواجهة الاستعراضية السنوية التي تجمع أبرز نجوم الدوريين الأمريكي والمكسيكي. وتُعدُّ المشاركة إلزامية عادةً باستثناء حالات الإصابة.

ونُظِّمت كأس العالم 2026 في منتصف موسم الدوري الأمريكي الذي توقَّف لمدة سبعة أسابيع، وأكدت الرابطة أن استثناءاتٍ كانت قد أُقرَّت مسبقًا للاعبين الذين بلغوا المراحل النهائية من البطولة العالمية.

وجاء في البيان، أنه، وقبل انطلاق موسم 2026، تم الاتفاق مع رابطة اللاعبين على أن الأندية ستُجري، بعد خروج المشاركين من منافسات المونديال، محادثاتٍ فرديةً مع كل لاعبٍ لتحديد فترة الراحة المناسبة، وجدول العودة إلى التدريبات والمباريات.

وأضاف: «انسجامًا مع هذا الاتفاق، سيُعفى رودريجو دي بول، وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم للدوري الأمريكي لعام 2026».

وشارك الأرجنتيني دي بول أيضًا في نهائي كأس العالم، الأحد الماضي، في نيوجيرسي أمام إسبانيا «0ـ1 بعد التمديد».

وكان ميسي من بين أول 11 لاعبًا اختيروا ضمن تشكيلة كل النجوم لمباراة العام الجاري، المقرَّرة الأربعاء بشارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية.

وفي غيابه، ستضم المباراة نجومًا أمثال الكوري الجنوبي سون هيونج مين «لوس أنجليس أف سي»، والألماني توماس مولر «فانكوفر وايتكابس»، وتيم ريم، قائد المنتخب الأمريكي «شارلوت».

وفي العام الماضي، فُرِضَت عقوبة الإيقاف مباراةً واحدةً على ميسي والإسباني جوردي ألبا، زميله آنذاك في إنتر ميامي، بسبب انسحابهما من المباراة في اللحظات الأخيرة.

وكان دون جاربر، مفوَّض الدوري الأمريكي، أعرب حينها عن تفهُّمه جدول ميسي المزدحم، وبيَّن أن القرار كان «صعبًا للغاية»، مشيرًا إلى أن سياسة المباراة الاستعراضية المتبعة منذ أعوامٍ ستخضع للمراجعة.

مع ذلك، قال خورخي ماس، الشريك المالك لإنتر ميامي: إن ميسي كان «منزعجًا جدًّا» من عقوبة الإيقاف.