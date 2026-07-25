تجريبيّا.. الفتح يخسر أمام ريال مايوركا

خسر فريق الفتح الأول لكرة القدم، السبت، ثالث مواجهاته التجريبية، وجمعته بريال مايوركا الإسباني 0ـ3 ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي المنظَّم في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ودخل الجهاز الفني للفتح اللقاء مستهدفًا اختبار الجاهزية اللياقية والتكتيكية للاعبين. وانتهى الشوط الأول بتقدُّم الفريق الإسباني 2ـ0، وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الفتح سلسلةً من التغييرات لتدوير القائمة، وإعطاء الفرصة لأكبر عددٍ من العناصر، لكنَّ ريال مايوركا تمكَّن من تعزيز تفوُّقه بإضافة الهدف الثالث.

وكان الفتح انتصر على جلاسيس يونايتد من جبل طارق 6ـ0 في ثاني مبارياته التجريبية، الأربعاء الماضي.

ويمتدُّ معسكر الفريق في إسبانيا حتى 4 أغسطس المقبل، ويأتي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات، وستليها مرحلةٌ أخيرةٌ على ملعب النادي، تستمر أسبوعًا قبل الدخول في منافسات دوري روشن السعودي.