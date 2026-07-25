هاو: أجهل مستقبل جيمارايش.. وأخشى مسلسل إيزاك

اعترف إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، بأنه يجهل مستقبل البرازيلي برونو جيمارايش، لاعب الوسط، مع النادي في ظل اهتمام أرسنال بضمِّه.



وتفيد تقاريرُ صحافيةٌ بأن قائد نيوكاسل، البالغ 28 عامًا، بات مطلوبًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني من قِبل بطل الدوري الإنجليزي بعد أن قرَّر عدم مجاراة تشيلسي، الذي دفع 117 مليونًا لضم الدولي الإنجليزي مورجان روجرز من أستون فيلا.

ويقضي جيمارايش حاليًّا عطلته بعد خروج البرازيل من ثمن نهائي كأس العالم أمام النرويج «1ـ2»، ومن المقرَّر أن يعود إلى نيوكاسل، الجمعة المقبل، قبل بدء المعسكر الإعدادي للفريق في إسبانيا.

ويُشكِّل الاهتمام المحتمل من أرسنال بضم القائد صداعًا لمدرب نيوكاسل، الذي خسر المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك لصالح ليفربول الموسم الماضي بعد مسلسلٍ طويلٍ، امتنع خلاله اللاعب فعليًّا عن المشاركة في استعدادات الفريق قبل 12 شهرًا للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى «أنفيلد»، الذي تمَّ أخيرًا مقابل 125 مليونًا، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاو عقب تعادل نيوكاسل مع جيتسهيد 1ـ1 في مباراةٍ تجريبيةٍ تحضيريةٍ للموسم الجديد، السبت: «نحن لا نريد خسارة أفضل لاعبينا. تحدَّثت مع جيمارايش كما أفعل عادةً، وهو شخصٌ رائعٌ بكل معنى الكلمة. أجرينا محادثاتٍ جيدةً قبل كأس العالم وأثناءَها وبعدها، لكنْ لا أعرف ما الذي سيحدث بشأن مستقبله. هذا أمرٌ يخصُّ آخرين للتكهن به، كما أن هناك محادثاتٍ، لست جزءًا منها».

ولا يزال هاو يأمل أن يختار قائد نيوكاسل البقاء في ملعب سانت جيمس بارك، وقال: «لا يوجد ما يشير إلى أن جيمارايش لن يعود للتدريب معنا. يجب النظر إلى الأمر بحد ذاته. هو قائدنا، ولاعبٌ استثنائي، وشخصٌ رائعٌ طوال الفترة التي عملنا فيها معًا». وتابع: «أتحدَّث باسم الجميع في النادي. نحن نحبه كثيرًا بالتأكيد، وطبعًا الجميع يريد بقاءَه».