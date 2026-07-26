في عمر الـ 29.. أليس يفوز بأول لقب

حقق الفرنسي كونتان أليس، المصنَّف الـ 83 عالميًّا، باكورة ألقابه على صعيد رابطة محترفي التنس «أيه تي بي» بعمر 29 عامًا بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك، الـ 11 وبطل العام الماضي، 6ـ4 و7ـ6 «8ـ6» في نهائي دورة كيتسبول النمساوية، السبت.

وعقب محاولةٍ أولى غير موفَّقةٍ قبل عامين في دورة جشتاد، خاض أليس النهائي الثاني له، ونجح هذه المرة في الخروج منتصرًا بعد أن حسم مواجهته مع بطل العام الماضي في ساعةٍ و33 دقيقةً.

ومن المتوقَّع أن يتقدَّم اللاعب، بفضل هذا اللقب، إلى حدود المركز الـ 50 في تصنيف رابطة المحترفين، الذي يصدر الإثنين، ويقترب كثيرًا من أفضل ترتيبٍ في مسيرته «46» في 30 يونيو 2025.

وقال أليس بعد فوزه: «سعيدٌ جدًّا. لقد قدَّمت مباراةً كبيرةً اليوم. كنت أعلم أن الفوز على ألكسندر يتطلَّب مني تقديمَ أداءٍ استثنائي».