بعد رحيل كاسيميرو.. يونايتد يخطط على كامافينجا

يُخطِّط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي تراجع دوره في ريال مدريد الإسباني، أو والنرويجي ساندر بيرج، لاعب فولهام، وصاحب الخبرة بالأجواء المحلية.

ووقَّع النادي بالفعل مع اثنين من لاعبي الوسط، هما البرازيلي أندريه سانتوس من تشيلسي بـ 48 مليون جنيه إسترليني، والبلجيكي يوري تيليمانس من أستون فيلا بـ 35 مليونًا.

وذكر موقع صحيفة «ذا جارديان»، السبت، أن رحيل البرازيلي كاسيميرو، وغياب الأوروجوياني مانويل أوجارتي فترةً قد تطول بسبب إصابةٍ في أربطة الركبة، دفعا يونايتد إلى التفكير في استقطاب عنصرٍ آخرَ لتدعيم هذا الخط.

وأشار إلى أن الريال قد يكون منفتحًا على بيع عقد كامافينجا «23 عامًا» على الرغم من تمسُّك اللاعب بالبقاء من أجل إفساح المجال أمام قدوم الإسباني رودري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي لديه ثلاثة مواسم في عقده مع شرطٍ جزائي، يبلغ مليار يورو، لكنْ يُعتَقد أن الريال سيستمع لعروضٍ تتراوح بين 50 و60 مليونًا.

أما بيرج «28 عامًا»، فكان سابقًا تحت مراقبة يونايتد، ويُعتَقد أنه سيكلِّف نحو 40 مليونًا.

وعكسَ كامافينجا، يملك الدولي النرويجي خبرةً كبيرةً بأجواء الكرة الإنجليزية، بدايةً من شيفيلد يونايتد 2020، ثم بيرنلي 2023، وأخيرًا فولهام الموسم التالي.