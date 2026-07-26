بايرن يسرّع مفاوضات عقد كين

يعمل نادي بايرن ميونيخ الألماني على تسريع المحادثات مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده الذي دخل عامه الأخير.

وانضم قائد المنتخب الإنجليزي إلى البافاري في 2023 قادمًا من توتنام مقابل 100 مليون يورو، وتُوِّج مع الفريق بلقبَي دوري، ومثلهما للكأس والسوبر، كما تصدَّر قائمة الهدَّافين في مواسمه الثلاثة الماضية.

وكان بايرن مدَّد، 20 يوليو الجاري، عقد النمساوي كونراد لايمر، لاعب الوسط، حتى 2029 بعد دخوله الموسم الأخير من عقده السابق.

ونقل موقع «بايرن سترايكس»، السبت، عن «بي بي سي»، أن النادي حريصٌ التمسُّك بأفضل لاعبيه، وأنه أجرى محادثاتٍ أوليةً مع كين.

وأوضح الموقع، أن المهاجم الإنجليزي يبحث عن تمديدٍ لمدة أربعة مواسم، لكنْ بالنسبة إلى لاعبٍ يبلغ 32 عامًا، سيكون الأمر مثيرًا للجدل، حسبَ سياسات النادي. مع ذلك فإن وضع كين يجعل الأمر أكثر قابليةً للتحقق.

وذكر الموقع، أن قائد «الأسود الثلاثة» لم يُظهِر أي علاماتٍ على تراجع مستواه، وأرقامه شاهدةٌ على ذلك، إذ أصبح أسرع لاعبٍ يسجل 100 هدفٍ لنادٍ في القرن الـ 21، كما يملك 146 هدفًا في 147 مباراةً خلال المواسم الثلاثة الماضية، إضافةً إلى 33 تمريرةً حاسمةً، وقال: «من العدل القول إن كين، هو المهاجم الأكثر ثباتًا في أوروبا خلال فترته مع بايرن، وإلى جانب إنجازاته في الملعب، هو لاعبٌ محترفٌ، وقائدٌ في غرفة الملابس، وقد أكد عديدٌ من اللاعبين الشباب أن كين كان مرشدًا رائعًا لهم».

أمَّا من الناحية البدنية، فقد غاب هاري عن ثماني مبارياتٍ فقط خلال المواسم الثلاثة الماضية، ثم إن أسلوبه قابلٌ للتكيُّف حيث يمكنه النزول إلى وسط الملعب، وخلق فرصٍ للمهاجمين الآخرين.

وبيَّن الموقع أن كين يملك جميع مقومات المهاجم النخبة، وأن على بايرن عدم التردُّد في تقديم عقدٍ طويل الأمد له، كما أنه، ونظرًا لصعوبة التعاقد مع مهاجمٍ من الطراز الرفيع في سوق الانتقالات الجاري، يأمل مشجعو النادي أن يتم الأمر في أقرب وقتٍ ممكن.