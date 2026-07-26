يدفاي.. أول أجانب الشباب

أعلن نادي الشباب، رسميًّا، تعاقده مع المدافع الكرواتي تين يدفاي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامٍ مع أفضلية التمديد عامًا آخرَ قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

وكشف الشباب عن صفقته الجديدة عبر بيانٍ رسمي، نشره بحسابه الرسمي في منصة «إكس» في الساعات الأولى من صباح الأحد، وجاء فيه: «وقَّعت إدارة نادي الشباب ممثَّلةً في عبد العزيز المالك عقدًا احترافيًّا مع الكرواتي تين يدفاي لمدة عامٍ مع أفضلية التمديد لعامٍ".

وأصبح يدفاي «30 عامًا» أول لاعبٍ أجنبي ينضم إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علمًا أن النادي أبرم حتى الآن صفقةً محليةً وحيدةً بالتعاقد مع عوض الناشري، لاعب الاتحاد السابق، إضافةً إلى تجديد إعارة علي الأسمري، لاعب نيوم.

وكانت «الرياضية» نقلت عن مصادرَ خاصَّةٍ، الجمعة، أن الشباب تلقَّى موافقة لجنة الرقابة المالية في برنامج الاستقطاب على التعاقد مع المدافع الكرواتي تين يدفاي، مشيرةً إلى أن اللاعب موجودٌ بمعسكر «الليوث» الإعدادي في النمسا منذ يومين بعد الاتفاق معه على الانضمام إلى الفريق قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

وقبل ذلك بيومين، عنونت «الرياضية»: «الشباب يقترب من يدفاي»، ونقلت عن مصادرَ خاصَّةٍ في سياق الخبر، أن إدارة نادي الشباب اقتربت من التعاقد مع الكرواتي تين يدفاي، مدافع فريق باناثينايكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب يدفاي لعديدٍ من الأندية بخلاف باناثينايكوس، أبرزها باير ليفركوزن الألماني، وروما الإيطالي، والعين الإماراتي، كما مثَّل منتخب بلاده في بطولاتٍ عدة، منها كأس أوروبا 2016، وكأس العالم 2018.