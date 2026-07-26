توتنام في نيوزيلندا.. فاز وكسر الرقم القياسي

استهل فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، جولته التحضيرية للموسم الجديد، بفوز على أوكلاند أف سي، بطل الدوري الأسترالي، في مباراة تجريبية، بنتيجة 2ـ0، الأحد، بهدفي داين سكارليت، والبرازيلي ريشارليسون، وذلك في مباراة خاضها فريق الإيطالي روبرتو دي تزيربي، بتشكيلة منقوصة من أبرز نجومه.

وأراح دي تزيربي، مدرب توتنام، معظم لاعبيه الأساسيين، فيما فرض الفريق الإنجليزي سيطرته على المباراة المنظمة في نيوزيلندا، والتي شهدت أجواء رطبة أمام حشد جماهيري كبير على ملعب «إيدن بارك».

وبلغ عدد الحضور 40112 متفرجًا في ملعب نيوزيلندا الشهير للرجبي، وهو أكبر حضور لمباراة كرة قدم للرجال في تاريخ نيوزيلندا.

وكسرت المواجهة الرقم القياسي السابق البالغ 37034 متفرجًا، والمُسجّل في مباراة نيوزيلندا والبيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2017.

ودخل توتنام سوق الانتقالات الصيفية بقوة، بعدما نجا من الهبوط في الموسم الماضي، بفارق ضئيل بإنهائه الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر.

وكان البرتغالي ماتيوش فرنانديش، لاعب الوسط السابق لوست هام، أبرز الوجوه الجديدة التي شاركت في المباراة، علمًا أنه سجّل الهدف الوحيد في الفوز على أم كاي دونز 1ـ0 الأربعاء الماضي في لندن.

وأوضح دي تزيربي أنه سيُشرك بقية اللاعبين تدريجيًا خلال الجولة، مع استعداد توتنام لخوض مباراتين تجريبيتين في سيدني، الأسبوع المقبل، أمام سيدني أف سي الأسترالي، ومواطنه تشيلسي، جاره اللندني.

وأضاف في تصريح لقناة نيوزيلندا الرسمية :«الجولة فرصة للاعبين الشباب»، مشيرًا إلى أن الوافدين الجديدين، الهولندي يان بول فان هيكه، قلب الدفاع، والإسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر، لم يصلا بعد إلى الجاهزية المطلوبة، متابعًا :«بعد رحلة طويلة جدًا، لا يمكننا المخاطرة باللاعبين غير الجاهزين للعب بعد».

وأشار دي تزيربي إلى أن ساندرو تونالي، لاعب الوسط، لم يكن ضمن خيارات المباراة، بعدما تعرّض لاعب نيوكاسل السابق لإصابة غير محددة، وصفها مدرب مرسيليا الفرنسي السابق بأنها مشكلة بسيطة قبل مغادرة الفريق لندن.