ممشى الفرعاء.. نكهات جنوبية تجذب زوار صيف عسير

يشهد الممشى السياحي على طريق الفرعاء، بالقرب من متنزه الأمير سلطان السياحي، إقبالًا كبيرًا من المصطافين والزوار خلال صيف عسير، إذ أصبح أحد أبرز المحطات لتجربة المأكولات الجنوبية.

ويضم الممشى ما بين 40 و50 محلًا تقدم أكلات شعبية متنوعة، من أبرزها خبز الميفا، وقرص التنور، وشاي الجمر، إلى جانب أصناف أخرى تعكس أصالة المطبخ العسيري، وسط حركة نشطة طوال فترة الموسم.

وخلال جولة «الرياضية» في الممشى، التقت الزائر سالم الشمري، الذي أكد أن تجربة المأكولات الجنوبية كانت من أبرز محطات زيارته إلى عسير. مشيرًا إلى أن خبز الميفا وقرص التنور من التجارب التي حرص على تذوقها. مؤكدًا أن الممشى يمثل وجهة مميزة للراغبين في الاستمتاع بالنكهات التراثية والأجواء السياحية في المنطقة.