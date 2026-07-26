من «الديو» إلى «الكورال».. تامر والشامي يصنعان ليلة طربية في جدة

احتضن مسرح «عبادي الجوهر أرينا» أمسية غنائية جمعت النجمين تامر حسني والشامي، وسط حضور جماهيري كبير، ويأتي الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة.

وافتتح الشامي الأمسية بتحية خاصة لجمهور السعودية قائلًا: «يا مرحبًا بالمملكة»، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل واسع من الحضور.

وبعدها صعد تامر حسني إلى المسرح على وقع استقبال حافل، ليجتمع مع الشامي في «ديو» غنائي خطف الأنظار، قبل أن يوجه الشامي رسالة للجمهور قائلًا: «تحية كبيرة للنجم والأسطورة تامر حسني».

وواصل تامر حسني الحفل بباقة من أشهر أعماله، إلى جانب عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي طرحه قبل الحفل بيوم واحد، في مفاجأة أكدت ارتباط جمهوره بكل جديد يقدمه، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه منذ اللحظات الأولى، وتنقل تامر بين أعماله الشهيرة مثل، «بنت مين» و«هرمون السعادة» و«معلمين» و«حلو المكان» مع فرقته الموسيقية.

وكعادته، لم يكتف تامر بالغناء، بل حرص على مداعبة الجمهور والتفاعل معه طوال الحفل، قبل أن يمنحهم الميكروفون في أكثر من محطة، ليشاركوه الغناء في مشهد عكس العلاقة الخاصة التي تجمعه بجمهور جدة، الذي صنع واحدة من أكثر لحظات الأمسية حماسًا.