إصابة جوميز تحبط إيراولا

اعترف الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن إصابة جو جوميز، لاعب «الريدز»، خلال الفوز التجريبي على سندرلاند، أسوأ خبر تلقاه في بداية عهده مع «الأحمر».

وقال إيراولا بعد نهاية المباراة التجريبية للفريق الإنجليزي: «تشكيلة الفريق تعاني نقصًا كبيرًا في الخط الخلفي، ربما كان أسوأ خبر هو إصابة جو مباشرة، كنا سعداء لأننا كنا نجتاز كافة الحصص التدريبية تقريبًا من دون أن نفقد أي لاعب، لكن لسوء الحظ خسرنا جو مباشرة».

وأضاف المدرب الإسباني: «بالنسبة إلى جيريمي، قررنا التعامل معه بحذر، أمضى أشهرًا طويلة من دون لعب بسبب إصابة في الكتف، لذا، أعتقد أننا سنتعامل معه بهدوء، من المرجح أن يشارك في المباراة الأخيرة من هذه الجولة الأمريكية، وسيكون لديه الوقت للحصول على دقائق لعب».

وكان إيراولا يشرف على أول مباراة له منذ قدومه من بورنموث خلفًا للهولندي أرني سلوت، المُقال من منصبه.

وشاهد المدرب الإسباني أهداف الإيرلندي الشمالي كيران موريسون، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والإيطالي فيديريكو كييزا، والويلزي لويس كوماس، وهي تمنح ليفربول فوزًا على سندرلاند 4ـ2 السبت، في افتتاح جولته في أمريكا.

واضطر جوميز الذي بدأ المباراة في مركز قلب الدفاع، وحمل شارة القائد، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة الثامنة، وزادت مغادرته المبكرة من مشكلات إيراولا الدفاعية، إذ لا يزال الوافد الجديد الفرنسي جيريمي جاكيه يعود تدريجيًا بعد معاناته من مشكلات بدنية، فيما يواصل الإيطالي جوفاني ليوني التعافي إثر غياب طويل الأمد.

وعلى الرغم من مشكلات الإصابات، يأمل إيراولا أن يشكل هذا الفوز قاعدة للبناء عليها عندما يواجه ليفربول ريكسهام في نيويورك، وليدز في شيكاغو.

وحصل فيرجيل فان دايك على فترة راحة إضافية بعد مشاركته في كأس العالم 2026، مع منتخب هولندا، لكن إيراولا أكد أن السويدي ألكسندر إيزاك، والألماني فلوريان فيرتس، والهولندي راين خرافنبرخ، موجودون في شيكاغو، بعد انتهاء فترات الراحة التي حصلوا عليها عقب كأس العالم، وسينضمون قريبًا إلى الفريق.