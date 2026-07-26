حلبة «سيبانج» تستضيف جائزة البحرين الكبرى

أعلنت «فورمولا 1»، والاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الأحد، على هامش جائزة المجر الكبرى، أن جائزة البحرين الكبرى التي أُلغيت أبريل الماضي، ستنظم في ماليزيا مطلع أكتوبر المقبل.

وأصدرت الجهتان بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «لن يكون بالإمكان تنظيم جائزة البحرين الكبرى في البحرين، ووافقت الحكومة الماليزية على تنظيمها على حلبة سيبانج من 2 إلى 4 أكتوبر».

وأشار الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، مطلع يوليو الجاري، إلى إمكانية تنظيم سباق جائزة كبرى في منطقة الخليج في 4 أكتوبر، بين جائزتي أذربيجان الكبرى 26 سبتمبر، وسنغافورة الكبرى 11 أكتوبر.

وأوضح مسؤولو «فورمولا 1» أن السباق سيحمل اسم «جائزة طيران الخليج البحرين الكبرى في ماليزيا»، لأن البحرين ستغطي جزءًا كبيرًا من النفقات المرتبطة بتنظيم السباق في موعد متأخر وعلى هذه الحلبة.

واستضافت حلبة «سيبانج» الواقعة بمحاذاة مطار كوالالمبور العاصمة، 19 سباقًا ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، بين 1999 و2017، ما يجعلها جاهزة لاستقبال الفئة الأولى لرياضة المحركات مجددًا.

وتستضيف الحلبة عينها إحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» منذ 1999.

ويُعد هذا السباق الجولة الثالثة والعشرين في روزنامة البطولة بدلًا من الـ24، كما كان مقررًا في الأصل.