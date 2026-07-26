«Team Vision» يخطف لقب «تيم فايت تاكتيكس»

توّج فريق «Team Vision» السعودي، بلقب بطولة «تيم فايت تاكتيكس» ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في صالة «أليانز فولت»، وذلك بعدما تغلب على فريق «Aurora Gaming» الصربي، في المباراة النهائية بنتيجة 3ـ0.

وحصد الفريق السعودي جائزة مالية تبلغ 150 ألف دولار، إلى جانب إضافة 1,000 نقطة إلى رصيده، عززت موقعه وجعلته في صدارة سلم الترتيب العام في بطولة الأندية بالتشارك مع فريق «natus vincere» الأوكراني.

ونجح الفريق السعودي في رفع الكأس بعد مسيرة قوية في الأدوار الإقصائية، تغلب خلالها على Virtus.pro وFlash Wolves، قبل أن يكتسح Aurora Gaming في النهائي الكبير.

وشق «Team Vision» طريقه إلى اللقب عقب سلسلة من المنافسات الصعبة إلى الأدوار الإقصائية، واستهل الفريق مشواره بمواجهة Flash Wolves في المجموعة الأولى، إلا أنه خسر اللقاء لينتقل إلى مواجهة فريق T1.

وعلى الرغم من صعوبة المواجهة أمام النادي الكوري الجنوبي، تمكن Team Vision من تحقيق فوز بنتيجة 2ـ0، وحجز مكانه في ربع النهائي، وواجه Virtus.Pro وتغلب عليه بنتيجة 2ـ1.

ومهّد الفوز الطريق لمواجهة أخرى أمام Flash Wolves، أظهر الفريق السعودي خلالها صلابة كبيرة وتفوق على منافسه بنتيجة 2ـ1، ليحجز مقعده في النهائي الكبير أمام Aurora Gaming.

وفرض Team Vision هيمنته الكاملة على النهائي الكبير وحسمه بنتيجة 3ـ0، وفي المباراة الأولى، أثبت أفضليته منذ البداية ولم يمنح Aurora Gaming أيّ فرصة للرد.

وتكرر المشهد في المباراة الثانية، التي نجح الفريق السعودي في حسمها خلال المراحل المتأخرة من منتصف المواجهة.

وشهدت المباراة الثالثة والأخيرة، صدارة جدول الترتيب من قِبل الكوري تشن جيانكو « 60second»، لاعب الفريق، إلا أن بقية أعضاء فريقه واجهوا صعوبة في الصمود.

وتمكن اللاعب «ZhenBai» من Team Vision من التفوق تكتيكيًا على منافسيه وإقصائهم واحدًا تلو الآخر، ليحسم السلسلة ويمنح فريقه لقب البطولة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.