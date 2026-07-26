نيمار ينقذ سانتوس ويحتفل بطريقتين

أحرز نيمار دا سيلفا، لاعب فريق سانتوس البرازيلي الأول لكرة القدم، ثنائية منقذة لزملائه، وذلك خلال مواجهة جمعتهم مع شابيكوينسي، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأسهم هدفا نيمار في إنقاذ سانتوس، الذي لا يزال يصارع من أجل البقاء في الدوري، من خسارة قاسية على أرضه، أمام شابيكوينسي، متذيل الترتيب، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 2ـ2 ضمن المرحلة العشرين.

وبهذا التعادل بات سانتوس يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

ويتعرّض النجم البرازيلي صاحب الـ 34 عامًا، الذي خاض أول مباراة له مع سانتوس، بعد غياب دام شهرين ونصف، باستمرار للانتقادات بسبب أسلوب حياته، كما واجه هذا الأسبوع موجة انتقادات حادة بعدما شارك في بطولة للبوكر حين كان زملاؤه يخوضون مباراة في بطولة كوبا سود أمريكانا في فنزويلا.

وردًا على ذلك، احتفل نيمار بهدفه الأول عبر محاكاة توزيع أوراق اللعب، ثم استخدم راية الركنية لتقليد ضربة جولف.

ومع المنتخب البرازيلي، ودّع نيمار كأس العالم 2026، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام النرويج 1ـ2، في مباراة كانت الأخيرة لأفضل هدّاف في تاريخ أبطال العالم خمس مرات «80 هدفًا»، إذ سجّل هدفًا من ركلة جزاء قبل ذرف الدموع بغزارة عقب نهايتها.