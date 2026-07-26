العميري يتوج ببرونزية العالم

حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازًا تاريخيًا، بحصوله على الميدالية البرونزية في سلاح الابيه، ضمن بطولة العالم «عمومي» للمبارزة المختتمة، الأحد، في هونج كونج.

ومنح العميري بعد هذا التتويج السعودية أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم للمبارزة، وجعلها ثاني دولة عربية على مستوى الرجال تحقق ميدالية عالمية بعد مصر.

وتأهل العميري إلى دور الـ32، بعد أن تجاوز فلافيو جيانوت، لاعب منتخب لوكسمبورج في دور الـ64، لينتقل إلى دور الـ16 بعد أن أقصى الكوري هيومن جانج في دور الـ 32.

وفاز المبارز السعودي، على الإيطالي سيمون مينكاريلي في دور الـ16، ليكسب الياباني كوكي كانو، بطل أولمبياد باريس، وصاحب 3 ميداليات أولمبية، بنتيجة 15ـ12 في دور الـ8، ليواصل مشواره ويحقق الميدالية البرونزية بعد مواجهة السويسري لوكاس مالكوتي.

وأهدى العميري هذا الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإلى الوطن، مقدمًا شكره إلى الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على دعمه الكبير، ولأسرة المبارزة وكل من وقف معه، معتبرًا الميدالية البرونزية بداية لإنجازات أكبر.

وهنأ الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز، واللجنة الأولمبية، ووصفها بأنها محطة مهمة في مسيرة المبارزة السعودية، وثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية.

وأكد آل حسن أنه الإنجاز الثالث للاعب العميري خلال عام واحد، بعد أن حقق فضية دورة الألعاب الخليجية، وبرونزية دورة الألعاب الإسلامية، مشيرًا إلى تطلّعهم إلى مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم السعودية في المحافل العالمية.