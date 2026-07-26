آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
برونزية سعودية
2026.07.26 | 04:33 pm
خطف خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الأحد، الميدالية البرونزية، في سلاح الابيه، ضمن بطولة العالم «عمومي»، المختتمة في هونج كونج. (المركز الإعلامي ـ اتحاد المبارزة)
الأكثر قراءة
1
مصدر مقرّب من «PIF»: أزمة النصر خانقة.. و3 مسارات تنقذه
2
نقلا عن «ريكورد».. جونزالفيس اتحاديا بـ 30 مليون يورو
3
رسميّا.. الغامدي يستقيل من رئاسة الأهلي
4
18 مليونا شرط مغادرة العتيبي
5
يدفاي.. أول أجانب الشباب
6
الاتحاد يحسم تجربة بالماس.. و4 يغيبون
7
محزري يرفض عرض القادسية
8
بايرن يسرّع مفاوضات عقد كين
Previous
Next
اخترنا لكم
بعد 17 عاما.. حجازي يعلق الحذاء
الماجد يودع النصراويين: لن أنسى الدوري الأصعب
الاتحاد.. الرباط الصليبي يداهم الغامدي
أبو حور لـ«الرياضية»: المدفوع يقتل نزاهة المسابقات
الرشيدي: توقفت «قطوف» وحولتها إلى شركة استقدام
×
الكرة السعودية
2026-07-25 19:01:40
سمرفيل: نيمار مثلي الأعلى.. والهلال فاجأني
الكرة السعودية
2026-07-25 14:58:56
الهلال.. سمرفيل يدشن انطلاقته في شتاجرسباخ
الكرة العالمية
2026-07-25 00:17:16
سانتوس: غياب نيمار عن رحلة فنزويلا قرار فني
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-26 21:26:49
لايبزيج يعطل انتقال أوربان إلى الدرعية
الكرة السعودية
2026-07-26 20:14:23
الخليج يقترب من بارو
الكرة السعودية
2026-07-26 19:52:12
الشباب ينتصر.. ويدفاي يظهر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-26 14:55:55
نقلا عن «ريكورد».. جونزالفيس اتحاديا بـ 30 مليون يورو
الكرة السعودية
2026-07-25 23:22:26
الاتحاد يحسم تجربة بالماس.. و4 يغيبون
الكرة السعودية
2026-07-25 18:31:56
الاتحاد.. الرباط الصليبي يداهم الغامدي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-25 23:46:55
مصدر مقرّب من «PIF»: أزمة النصر خانقة.. و3 مسارات تنقذه
الكرة السعودية
2026-07-25 19:58:37
الماجد يودع النصراويين: لن أنسى الدوري الأصعب
الكرة السعودية
2026-07-25 15:37:36
النصر يرفع عقد الطحان.. وينتظر الموافقة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-26 17:58:35
الهندي يستقيل.. وينضم إلى قائمة الغامدي
الكرة السعودية
2026-07-26 01:20:43
رسميّا.. الغامدي يستقيل من رئاسة الأهلي
الكرة السعودية
2026-07-25 17:07:29
الأهلي.. شواطئ لشبونة تجهز أبوالشامات
Previous
Next
×
مواسم السعودية
2026-07-26 03:26:48
بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية
منوعات
2026-07-13 22:56:10
آل الشيخ يعلن تفاصيل بطاقة نزال «The Comeback»
فيديو
2026-07-09 21:38:50
«بوليفارد بيزنس بارك».. اكتمال المشروع الملياري في الرياض
Previous
Next
×
ESports
2026-07-26 15:45:04
«Team Vision» يخطف لقب «تيم فايت تاكتيكس»
ESports
2026-07-25 16:12:28
الأحد.. بنزيما يستعرض في المونديال
ESports
2026-07-23 21:22:23
الأحد.. انطلاق دوري الملوك بمواجهة دربحة ولوس ترونكوس
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث