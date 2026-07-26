سباقات الطائف.. منافسات قوية وحضور جماهيري لافت

شهد ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية، يومي الجمعة والسبت، انطلاق موسم سباقات الطائف 2026، بحضور الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، محافظ الطائف، والأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير سلمان بن عبد الله آل سعود، الرئيس التنفيذي للنادي، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة وزوارها وعشاق سباقات الخيل.

وشهدت منافسات الأسبوع الأول، التي بلغت قيمة جوائزها نحو 1.5 مليون ريال، إجراء أشواط قوية عكست ارتفاع المستوى الفني للجياد المشاركة.

وأسفرت نتائج الأشواط التحضيرية عن فوز الجواد «فاله زين» بكأس شبرا، على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، بعدما سجل زمنًا بلغ 1:18.37 دقيقة، فيما أحرز الجواد «طوفان نجد» كأس الهدا، على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، مسجلًا زمنًا بلغ 1:33.34 دقيقة.

وفي كأس المصيف، مفتوح الدرجات، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، تُوّج الجواد «حافظك الله» بالمركز الأول، بعد تسجيله زمنًا قدره 1:47.56 دقيقة، بينما حققت الفرس «الخنساء» لقب كأس جامعة أم القرى للأفراس، على المسافة نفسها، بزمن بلغ 1:44.98 دقيقة.

واختُتمت الأشواط التحضيرية بكأس مهرجان الورد الطائفي، المخصص للخيل بعمر ثلاثة أعوام، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، بفوز الجواد «يرعبهم»، الذي سجل زمنًا بلغ 1:48.53 دقيقة، فيما فازت الفرس «غرامي» بالشوط المنظم برعاية تعاونية طويق للمعارض والمؤتمرات.