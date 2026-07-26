بعد موافقة الرياض.. السياحي وهارون قدساويان بـ33 مليونا

وافقت إدارة نادي الرياض، على بيع عقدي أحمد السياحي وسلطان هارون، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لصالح القادسية مقابل 33 مليون ريال، وفق حساب «الرياضية عاجل»، الأحد.

ويلعب السياحي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا في مركز قلب الدفاع، وبدأ مسيرته في الفئات السنية بنادي العدالة قبل انتقاله إلى الرياض موسم 2025، وشارك مع الفريق الأول في دوري روشن السعودي الموسم الماضي في 19 مباراة في مختلف المسابقات، ومثّل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

فيما بدأ المهاجم هارون ذو الـ20 عامًا، في الفئات السنية بنادي الجبلين، قبل أن ينتقل إلى الحزم، وفي 2025 انتقل إلى نادي الرياض، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول، وشارك بقميصه في 18 مباراة، سجل هدفين ولم يصنع.