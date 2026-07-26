رئيس أبها لـ«الرياضية»: تبقى أجنبي واحد

وافقت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على تسجيل الفرنسي دونوفان ليون حارس المرمى، والمدافع السنغالي عبدو ديالو، في قائمة فريق أبها الأول لكرة القدم.

إلى ذلك أكد لـ«الرياضية» في حديث خاص سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، أنه تبقى للنادي لاعب أجنب واحد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لاستكمال نصاب اللاعبين الأجانب الثمانية، وذلك بعد الموافقة على قيد دونوفان ليون، وعبدو ديالو.

وأضاف: «بالنسبة لبقية اللاعبين لم تأتِ الموافقات، ولا نستطيع الإعلان في الوقت الحاضر، لكننا سنعمل بعد نهاية المعسكر، على استقطاب بعض اللاعبين المحليين من أندية الصندوق، عقب انتهاء معسكراتهم، لتدعيم صفوف الفريق».

وقال: «اللجنة الفنية المشكلة في نادي أبها حاضرة في المعسكر الخارجي، وتعمل بأقصى طاقتها لاستكمال احتياجات الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد».

وكانت إدارة نادي أبها أعلنت التعاقد مع عبد الكريم دارسي بالإعارة قادمًا من الهلال، ووقعت مع مصطفى ملائكة ومحمد الدوسري وصفوان الجهني في صفقة انتقال حر، وجددت عقدي ناصر الدعجاني ومحمد حمسل.