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الشباب يصل

2026.07.26 | 04:44 pm
لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم لحظة وصولهم إلى الملعب الذي يحتضن مواجهتهم التجريبية أمام النصر الإماراتي، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي المنظم حاليًا في النمسا. (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الشباب يصل

الشباب يصل

الشباب يصل

الشباب يصل

الشباب يصل