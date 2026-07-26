الشباب يصل

لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم لحظة وصولهم إلى الملعب الذي يحتضن مواجهتهم التجريبية أمام النصر الإماراتي، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي المنظم حاليًا في النمسا. (المركز الإعلامي ـ الشباب)