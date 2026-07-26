الهندي يستقيل.. وينضم إلى قائمة الغامدي

استقال خالد الهندي، عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، ونائب رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لانضمام الهندي إلى قائمة خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي المستقيل، الذي ينتظر أن يعلن عن ترشحه بشكلٍ رسمي لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، خلال الانتخابات المقرَّرة 30 أغسطس المقبل. وعمل الهندي في شركة النادي الأهلي خلال حقبة الغامدي في الأعوام الثلاثة الماضية.

وكان خالد الغامدي أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» السبت، رسميًا استقالته من رئاسة النادي الأهلي، وقبلها بيوم نقلت «الرياضية» عن مصادر خاصة أن الغامدي، رئيس النادي الأهلي، يتجه إلى الترشُّح بشكلٍ رسمي لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، مضيفةً أن خطوة الغامدي في الدخول على خط الترشُّح لكرسي رئاسة اتحاد القدم تأتي في ظل عدم استمراره في رئاسة الأهلي.

وتجرى انتخابات رئاسة الاتحاد خلال الجمعية العمومية غير العادية المقررة 30 أغسطس المقبل، عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس» بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وينتظر أن يدخل الغامدي حال ترشحه رسميًا لرئاسة اتحاد القدم في منافسة مع بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق، الذي أعلن رسميًا عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد القدم، إضافة إلى أسماء أخرى تستعد لخوض الانتخابات، وفق مصادر «الرياضية»، وتضم الدكتور يحيى راجح الشريف، ومعيض الشهري، وحاتم خيمي، وداود المقرن، وأحمد الوادعي.