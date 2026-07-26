محزري يرفض عرض القادسية

اصطدمت محاولة نادي القادسية التعاقد مع محمد محزري، ظهير أيمن فريق التعاون الأول لكرة القدم، بمطالبه المالية، وفق ما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وأكدت المصادر اتفاق القادسية مع التعاون على شراء ما بقِيَ من عقد الظهير، البالغ من العمر 24 عامًا، لكن المحادثات مع اللاعب تعثرت لطلبه راتبًا سنويًا يتخطى ما يرصده النادي.

يأتي ذلك وسط اهتمام أندية أخرى في دوري «روشن» السعودي بالحصول على خدمات محزري، الذي غاب عن جولة وحيدة من الموسم الماضي.

ويرتبط اللاعب مع «السكري» بعقدٍ حتى صيف 2028.

وشرحت المصادر أن عرض القادسية لا يزال قائمًا، لكن فرصة قبول اللاعب له تراجعت في الساعات الأخيرة.