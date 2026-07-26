الشباب ينتصر.. ويدفاي يظهر

حسم فريق الشباب الأول لكرة القدم ثاني مواجهاته التجريبية خلال معسكره الجاري في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد، بعد فوزه على نظيره النصر الإماراتي بهدف دون مقابل، الأحد.

وأحرز البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب الشباب، الهدف الوحيد في الشوط الأول من المباراة.

ومنح الألماني توماس ليتش، مدرب الفريق الشبابي، الفرصة لـ 22 لاعبًا خلال اللقاء، إذ استهله بتشكيلة أساسية ضمت محمد المحاسنة في حراسة المرمى، ومحمد الثاني، ومبارك الراجح، وعلي مكي، وسلطان العنزي، والسويسري فنسنت سيرو، والإنجليزي جوش براونهيل، والفرنسي ياسين عدلي، وهمام الهمامي، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والبرازيلي كارلوس جونيور.

وكان ليتش بدأ المباراة التجريبية الأولى أمام بوليتكنيكا الروماني، التي سيطر عليها التعادل السلبي بالتشكيلة ذاتها، باستثناء تغيير وحيد، تضمن دخول مكي مكان مبارك الراجح.

وأجرى المدرب الألماني 11 تغييرًا خلال مجريات الشوط الثاني، أبرزها مشاركة المدافع الكرواتي تين يدفاي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

وظهر يدفاي بقميص الشباب للمرة الأولى في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، بعد أن حل بديلًا للسويسري سيرو.

وينتظر أن يخوض الفريق الشبابي مباراتين تجريبيتين أخيريتين أمام الأهلي القطري ومولودية الجزائري قبل ختام معسكره في 5 أغسطس المقبل.

ويدشن الفريق الشبابي موسمه بمواجهة القادسية في 13 من الشهر المقبل على ملعبه «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.