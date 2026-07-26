«الرياضة» تكشف عن مقاعد «الدرة»

كشفت وزارة الرياضة عن المقاعد المخصصة، التي سيتم تركيبها في مدرجات ملعب مدينة الملك فهد بعد مرحلة التطوير، التي تخضع لها، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وحددت الشركة المصنعة ثلاثة ألوان للمقاعد التي سيتم تركيبها في «الدرة»، وهي: الأبيض والأخضر والزيتي.

وتنوعت المقاعد، بحسب المدرجات، إذ توجد مقاعد للمدرجات العامة، وأخرى للمدرجات العامة المميزة، ومقاعد خاصة بالفئة الفضية، ومقاعد للأجنحة الشمالية والجنوبية، ومقاعد الفئات الذهبية والذهبية المميزة القريبة من نفق اللاعبين، ومقاعد كبار الشخصيات.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت إغلاق ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، مطلع ديسمبر 2023، للبدء في أعمال التطوير الإنشائية في مرافقه، كونه أحد الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027، التي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027، وكأس العالم 2034، إذ تم رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 70 ألف مقعد، وتشمل عمليات التطوير إنشاء خمسة ملاعب كرة قدم جانبية، وملعبي تدريب فيفا، وأكاديمية لكرة القدم، ومسارات الجري، ومسار الدراجات، ومتجر رياضي، ومتحف رياضي، ونقاط بيع متعددة، ومضمار مؤقت قابل للفك والتركيب، وصالة متعددة الرياضات، وملاعب جولف، وكرة الصالات، ومسرح ومساحة عرض.