كورتوا: تعيين بوميل لم يفاجئني

رحب تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، بتعيين مارك فان بوميل مدربًا جديدًا ‌للمنتخب، مبينًا أنه سيتحدث معه ‌بشأن استمراره في مسيرته الدولية من ‌عدمها.

وجاء ⁠تعيين فان ‌بوميل بعد أسابيع ‌قليلة فقط من خروج بلجيكا من دور الثمانية ⁠في كأس العالم، وهو الأمر الذي كلف رودي جارسيا خسارة منصبه، بعدما اتفق المدرب الفرنسي والاتحاد البلجيكي على عدم تجديد عقده، وسرعان ما تم تعيين فان بوميل خلفًا له.

وأكد كورتوا أن اللاعب الدولي ​الهولندي السابق سيحظى باحترام جميع لاعبي المنتخب.

وقال كورتوا للصحافيين: «لم يكن الأمر مفاجئًا حقًا ‌لأن اسمه كان ⁠متداولًا منذ ​فترة طويلة، أعتقد أنه أثبت عندما كان ​مدربًا لنادي أنتويرب أنه مدرب من طراز رفيع يتحدث الكثير من اللاعبين عنه بشكل إيجابي للغاية، لذا أتطلع إلى التعرف عليه، الأمر الأهم هو أن فان بوميل نفسه لعب عند أعلى المستويات، ويعرف كيفية خوض هذا النوع من المباريات».

ولا ⁠يزال من غير المؤكد ما إذا ⁠كان كورتوا، صاحب الـ34 ⁠عامًا، سيلعب فعليًا تحت قيادة فان بوميل.

وعقب كأس العالم، صرح حارس مرمى ريال مدريد بأنه يرغب في مواصلة اللعب مع المنتخب البلجيكي، لكن بشرط أن يسمح له بالتغيب عن بطولة ​دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وقال كورتوا: «بعد كأس العالم، أرغب بالتأكيد في الاستمرار، لكن الأمر سيتوقف على المحادثة التي سأجريها معه». وأضاف: «أود الحصول على قسط من الراحة خلال دوري الأمم الأوروبية، وسيتعين علينا محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك».

وتابع: «بعد ذلك، سأقرر ما إذا كنت ‌أرغب في ​الاستمرار أم لا».