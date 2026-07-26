فرحة الانتصار

طغت مشاعر الفرحة على الرياضيين بعد فوزهم بالمراكز الأولى خلال منافسات اليوم الرابع من دورة الكومنولث 2026 الجارية التي تستضيفها مدينة جلاسكو الإسكتلندية حتى 2 أغسطس المقبل (الوكالات)