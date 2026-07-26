دي لا فوينتي يواسي ضحايا حرائق الغابات

زار لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، المُتوَّج بكأس العالم 2026، الأحد، الأشخاص الذين تمَّ إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة مدريد خلال الأيام الأخيرة.

وذكر دي لا فوينتي، أنه يأمل رفع معنويات نحو 300 شخصٍ نزحوا من منازلهم خلال زيارته لاس روساس، الواقعة غرب العاصمة الإسبانية، كما التقى متطوعين وعناصر من فرق الطوارئ.

وقال المدرب للتلفزيون الإسباني الرسمي في مجمَّع ماراسويلا الرياضي: «من واجب الجميع تقديم المساعدة، ورفع المعنويات في هذه اللحظات المأساوية. أنا فخورٌ بوجودي هنا معهم في هذه الظروف، فهذا يجعلنا أكثر إنسانيةً».

وأضاف: «جميع مَن تمَّ إجلاؤهم والأشخاص الذين لا يزالون ملازمين لمنازلهم يحظون بدعم البلد بأكمله، تمامًا كما نحظى نحن بالدعم عندما نلعب كرة القدم».

كذلك، تقيم بعض العائلات التي تمَّ إجلاؤها في مرافق التدريب التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روساس.

وتسبَّبت الحرائق في نزوح نحو 75 ألف شخصٍ من المناطق الواقعة خارج مدريد، ومن مناطق مجاورةٍ، إضافةً إلى إقليم فالنسيا.

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الإسباني إلى إحراز لقبه الثاني في كأس العالم بالفوز على الأرجنتين 1ـ0 في المباراة النهائية، 19 يوليو في نيوجيرسي.