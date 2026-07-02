إنزاجي «يكيد» الهلاليين

#كالعادة.. النصر بطل الدوري، أو وصيفه، يحاولون وضعه تحت الضغط. أتحدَّث تحديدًا عن الآلة الإعلامية الهلالية التي تعلم يقينًا، هذا الموسم، أن الأمير الوليد بن طلال سيضخ ميزانيةً ضخمةً لتحقيق الدوري والنخبة الآسيوية، وهذا ما كنت أشدِّد عليه مع نهاية شهر مايو الماضي.

«الهلاليون زعلانين من دوري معصي».



# ولأن النصر يُمثِّل لهذه الآلة الإعلامية بعبعًا منذ ظهور المانشيت الشهير: «الهلال جنازة تنتظر الدفن» في صحفهم الورقية، التي كان كل مَن فيها يميل إلى الشأن الهلالي، فقد شكَّل النصر هاجسًا كبيرًا لهم منذ عام الدرزن، وتحقيق ثمانية دورياتٍ متتالية، وكانوا نسيًا منسيًا في ظل التنافس النصراوي الأهلاوي.



#الساحة الرياضية من المفترض أن تنشغل بمَن شوَّه صورة الموسم الماضي للهلال، الذي قدَّم فيه الفريق عرضًا فنيًّا كبيرًا في مونديال كأس العالم، وانتهى بوجود ممثل الكرة السعودية في المرتبة السابعة حيث قالوا إن نسخة العام الماضي أسوأ نسخة!!



#تلك النسخة العظيمة التي تجاوز فيها الهلال فريق مانشستر سيتي، وتفاخرنا بمستواه ونتيجته بوصفنا عربًا، وليس بوصفنا سعوديين فقط، تم تشويهها لأن النصر جاء من فارق سبع نقاطٍ، وانتزع الصدارة من الهلال، وحقق الدوري الذي يتباهى النصراويون به، كونه أصعب وأقوى دوري في تاريخ الكرة السعودية، وسموه «دوري معصي».



#النسخة السيئة من الهلال يأتي على رأسها الجهاز الفني واللاعبون، فمَن الذي يتحمَّل مسؤولية تلك النسخة السيئة؟!

أغلب الهلاليين وجَّهوا اتهاماتهم إلى مدرب الفريق إنزاجي، وطالبوا بإقالته، لكنه حتى الآن مستمرٌّ!

فأين الحجة التي ردَّدوها بأن إنزاجي هو السيئ، وهو مَن يجب تغييره!؟



#إن ذلك الطرح يؤكد أن معظم الهلاليين كانوا يهربون من أرض الواقع بحكاية النسخة الفنية السيئة، ليهربوا من الواقع الحقيقي الذي واجههم، والمتمثِّل في حكمة وحنكة النصراويين حيث تعاملوا مع التحديات التي واجهتهم بوضع كل شيءٍ في مكانه المناسب، لذا حقق النصر أقوى دوري في تاريخ الكرة السعودية عن جدارةٍ واستحقاقٍ.



#منذ نحو شهرٍ، وهذه الآلة الإعلامية توجِّه هجومًا قويًّا صوب النصر، وكأنها لم تستفد من دروس العام الماضي بهدف إبعاد الهلاليين أنفسهم عن الضغط حول حكاية استمرار إنزاجي.



#نعم، لدى النصر تحدياتٌ وصعوباتٌ، لكنه من المؤكد سيتجاوزها، في المقابل هل تجاوز الهلاليون حكاية أسوأ نسخةٍ للهلال؟



كيف، وإنزاجي مستمر؟