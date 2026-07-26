الركراكي على طاولة الاتحاد العراقي

اقترب المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم سابقًا، من تولي مهمة تدريب المنتخب العراقي، حسبما أكدت تقاريرُ صحافيةٌ محليةٌ، الأحد.

وراجت أنباء التعاقد مع المدرب المغربي، الذي أوصل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، مع اقتراب موعد انتهاء التعاقد مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، نهاية الشهر الجاري.

ورجَّحت المصادر ذاتها التعاقد مع الركراكي بعد أن بات أقوى الأسماء المطروحة على طاولة مسؤولي الاتحاد العرقي في حال عدم التوصُّل إلى صيغة اتفاقٍ نهائيةٍ تضمن بقاء المدرب الأسترالي.

وحسبَ قناة الرابعة الرياضية العراقية، يضع الاتحاد العراقي الركراكي في مقدمة المرشحين لتولي المسؤولية التدريبية، نظرًا لما يمتلكه من رصيدٍ تدريبي ثري، وخبرةٍ واسعةٍ على الصعيد الدولي، فضلًا عن بصمته الاستثنائية في تاريخ الكرة المغربية والعربية.

وتجري حاليًّا اجتماعاتٌ مكثفةٌ بين المسؤولين العراقيين وأرنولد ووكيل أعماله للوصول إلى تفاهماتٍ، وحسم الملف.

وشكَّل الاتحاد لجنةً خاصَّةً برئاسة يونس محمود، تضم سرمد عبد الإله ومحمد ناصر، نائبَي الرئيس، لإصدار القرار النهائي قبل انتهاء عقد المدرب.