كوريا يدرب العدالة

أسند نادي العدالة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى البرتغالي رودولفو كوريا لقيادة محاولةٍ جديدةٍ للعودة إلى دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي، مساء الأحد، تعاقده مع كوريا، المدرب السابق للعلا، وفريق درجة الشباب في نادي الهلال، ومنتخب البحرين الأولمبي.

وتُوِّج البرتغالي مع العلا بدوري الدرجة الثانية عام 2024، ودوري الشباب مع الهلال، وعَمِل مدربًا مساعدًا مع مواطنَيه كارلوس كيروش وجيزوالدو فيريرا، ومدربين آخرين.

ووقع اختيار العدالة عليه بسبب إلمامه بالكرتين السعودية والخليجية.

وعبَّر المدرب الجديد عن سعادته بخوض هذه التجربة، مؤكدًا اعتزامه بناء فريقٍ قوي قادرٍ على إسعاد جماهير النادي.

ولعِب الفريق الأحسائي موسمين من دوري «روشن»، آخرهما 2022ـ2023، ويتطلَّع للعودة إليه، فيما حلَّ في المركز الـ 14 مع ختام الموسم الماضي من دوري «يلو»