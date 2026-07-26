لانوس ينطلق بنقاط سان لورنزو

بدأ فريق لانوس الأول لكرة القدم مشواره في الدوري الأرجنتيني، مرحلة البطولة «تورنيو كلاوسورا»، بفوزٍ ثمينٍ 1ـ0 على ضيفه سان لورنزو ضمن الجولة الأولى، الأحد.

وعلى ملعب سيوداد دي لانوس «لا فورتاليزا»، سجل الكولومبي يوشان فالو هدف اللقاء الوحيد ف عند الدقيقة 65.

وحصد لانوس أول ثلاث نقاطٍ له في مستهل مشواره بالبطولة قبل أن يحوِّل تركيزه نحو الاستحقاقات القارية.

في المقابل، تواصلت النتائج السلبية للضيف تحت قيادة مدربه نيستور جوروسيتو بعد كبوة كأس الأرجنتين الأخيرة.

وفي الجولة ذاتها، تعادل أتلتيكو توكمان وضيفه إندبندينتي ريفادافيا دون أهدافٍ.