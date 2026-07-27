سيدات إفريقيا.. اتحادية تصنع انتصار الجزائر

أسهمت الجزائرية لينا بوساحة، لاعبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، في انتصار منتخب بلادها على نظيره السنغالي 2ـ0، الأحد، بصناعتها الهدف الثاني في اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي في الرباط، العاصمة المغربية، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2026.

وسجلت مارين دافور وميليسا بيتي هدفَي المنتخب الجزائري في الدقيقتين 41 من ركلة جزاءٍ، و87.

وبهذه النتيجة، حصدت الجزائر أول ثلاث نقاطٍ في مشوارها بالبطولة، بينما بقيت السنغال دون رصيدٍ في المجموعة التي تضمُّ أيضًا المنتخبين المغربي «المستضيف» والكيني.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، وُزِّعت على أربع مجموعاتٍ، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية، في حين تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي المشاركة بكأس العالم 2027 في البرازيل.