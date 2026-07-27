بنزيما يرفض الرحيل

تعقَّد ملف رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد رفضه مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن إدارة الهلال اقترحت على بنزيما الانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن السعودي خلال «الميركاتو الصيفي»، لكنَّ اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع، مشترطًا الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير في عقده، ما يمنحه حرية اختيار وجهته المقبلة دون أي تدخُّل من الإدارة.

وخاض الفرنسي مع الهلال 13 مباراةً في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، سجَّل خلالها تسعة أهداف، بينها ثلاثيتان، وصنع خمسة أهداف قبل أن يتعرَّض لانتقادات جماهيرية بسبب المستويات التي قدَّمها الفريق هجوميًّا في الموسم الماضي.

في المقابل، اقترب الأوروجوياني داروين نونيز من الرحيل عن الهلال إلى الدوري البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وفقًا للمصدر، في وقت يحظى فيه أيضًا باهتمام من الدوري الأمريكي. وشارك اللاعب بقميص الهلال في 24 مباراةً بمختلف البطولات، أحرز خلالها تسعة أهداف، وقدَّم خمس تمريرات حاسمة قبل خروجه من القائمة المحلية خلال النصف الثاني من الموسم. وفي سياق تدعيم صفوف الأزرق العاصمي، يبرز البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خيارًا ثانيًا على طاولة إدارة الهلال لتدعيم مركز الجناح الأيمن، حسبَ المصدر. ويبلغ نيتو 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركزَي الجناح الأيمن والأيسر، ويُعدُّ أحد عناصر منتخب البرتغال، وشارك معه في كأس العالم 2026، إذ خاض خمس مباريات، وصنع هدفًا قبل خروج المنتخب من دور الـ 16 أمام إسبانيا. وخلال الموسم الثاني له مع «البلوز» لعب 52 مباراةً، وأحرز عشرة أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.